Akaryakıt fiyatları! 5 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Mayıs 2026 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı 63.91 TL, motorin fiyatı ise 71.71 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler sürücüleri ve tüketicileri etkilemektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının önemini bir kez daha gösteriyor. Son dönemde artan maliyetler ve uluslararası piyasalardaki değişiklikler, fiyatlara yansıyor. Bu durum, vatandaşlar için önemli bir harcama kalemi oluşturuyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler ve bayiler arasında değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık arz ediyor. Bölgesel dinamikler, bu fiyat değişikliklerinde etkilidir. Dağıtıcıların bayiler için belirlediği tavan fiyatlar da önemlidir. Serbest piyasa koşullarında bayilerin uygulayacağı fiyatların üst sınırını belirleyebilir. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır.