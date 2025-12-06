FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 6 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

6 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.31 TL, motorin fiyatı ise 55.00889 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanmaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyatlar, bayilerin politikalarına ve yerel talebe göre değişiklik göstermektedir. Bu durum, akaryakıt piyasasında sürekli güncellemeleri ve dinamik fiyat oluşumunu beraberinde getiriyor.

Akaryakıt fiyatları! 6 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

6 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.31 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 55.00889 TL'dir. Bu fiyat verileri piyasada dönen dinamikleri yansıtmaktadır. Akaryakıt fiyatları birçok faktörden etkilenmektedir. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri bunlar arasındadır. Özellikle benzin ve motorin fiyatları gün içinde dalgalanmaktadır. Değişen maliyetlere paralel olarak fiyatlar sürekli güncellenmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasındadır. Bayilerin belirledikleri fiyatlar kendi politikalarına dayanır. Yerel talep ve maliyetler bu fiyatları etkileyebilir. Ayrıca akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, serbest piyasada oluşan fiyatların belirli bir çerçeve içinde kalmasını sağlamaya yöneliktir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!
EPDK 21 şirkete lisans verdiEPDK 21 şirkete lisans verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.