Akaryakıt fiyatları! 6 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

6 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.31 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 55.00889 TL'dir. Bu fiyat verileri piyasada dönen dinamikleri yansıtmaktadır. Akaryakıt fiyatları birçok faktörden etkilenmektedir. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri bunlar arasındadır. Özellikle benzin ve motorin fiyatları gün içinde dalgalanmaktadır. Değişen maliyetlere paralel olarak fiyatlar sürekli güncellenmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasındadır. Bayilerin belirledikleri fiyatlar kendi politikalarına dayanır. Yerel talep ve maliyetler bu fiyatları etkileyebilir. Ayrıca akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, serbest piyasada oluşan fiyatların belirli bir çerçeve içinde kalmasını sağlamaya yöneliktir.