Akaryakıt fiyatları! 9 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatı litre başına 63.81 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 66.22 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyat artışı, global petrol fiyatları ve döviz kurlarının etkisiyle belirlendi. Ayrıca, iç piyasa dinamiklerinin de bu süreçte rol oynadığı değerlendiriliyor. Yaz aylarıyla birlikte artan talep, fiyatların yükselmesine yol açabilir.

Benzin ve motorin fiyatları, şehir yasakları ve indirim kampanyalarına bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayiler arasında değişkenlik gösteriyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde maliyet kontrolü sağlamak için tavan fiyat uygulaması yapma yetkisine sahiptir. Bu durum, farklı lokasyonlarda benzin ve motorin fiyatlarının değişken olmasına neden oluyor.

