Akaryakıt fiyatları değişiyor: Bugünkü zam iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

Son dakika: Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaları dün sert kayıplara yol açtı. Geçtiğimiz haftalarda 6 ayın dibinden yeniden yükselişe geçerek psikolojik sınır 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bu gelişmeler ile yüzde 5 değer kaybetti. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 AĞUSTOS SALI)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 23,28 TL

YÜZDE 80’E YAKIN…

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Sene başından itibaren yüzde 130 üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Haziran sonrası indirimler ve bugünkü güncel fiyat göz önüne alındığında yüzde 80’e yakın bir fiyat artışı var. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.



