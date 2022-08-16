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Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Motorin zammı iptal oldu: Satış fiyatı ne olursa olsun…

16.08.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrolde yaşanan yüzde 5’lik sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gece motorin litre fiyatına yapılması planlanan 1,26 liralık zammın iptal edildiği öğrenildi. Öte yandan motorin ve benzin fiyatlarının 30 liraya dayandığı dönemlerde daha çok olmakla birlikte, fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenen akaryakıt bayileri için yeni bir dönem başlıyor. Akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistem değişiyor.

Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Motorin zammı iptal oldu: Satış fiyatı ne olursa olsun…

Son dakika: Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaları dün sert kayıplara yol açtı. Geçtiğimiz haftalarda 6 ayın dibinden yeniden yükselişe geçerek psikolojik sınır 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları bu gelişmeler ile yüzde 5 değer kaybetti. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak indirimden önce başka bir gelişme daha oldu. Bu gece motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılması planlanıyordu. Petrolde yaşanan düşüş nedeniyle motorin zammının iptal edildiği öğrenildi.

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AKARYAKITTA MAKTU YERİNE NİSPİ KÂR MARJINA GEÇİLİYOR

Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemde ciddi sermaye kaybına uğrayan akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistem değişiyor. Uzun süredir bu durumdan şikâyetçi olan ve sık sık bakanlıklarla bürokrasinin kapısını çalan akaryakıt bayilerinin sistem değişikliğine ilişkin talebi kabul gördü.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası( PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada mevcut sistemin 1286 akaryakıt bayisi için sürdürülebilir olmaktan tamamen çıktığını bildirdi. Satış fiyatı ne olursa olsun aynı miktarda kâr uygulanmasının büyük haksızlık olduğunu belirten Okumuş, bunun yerine nispi kâr sistemine geçilmesi yönündeki taleplerinin kabul edildiğini aktardı. İmran Okumuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile uzun süredir yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kısa zamanda maktu yerine oransal kâr sistemine geçilmesini beklediklerini dile getirdi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI ZORA SOKTU

Akaryakıt bayilerinin giderek artan maliyetler sebebiyle ayakta kalmakta büyük güçlük çektiklerini söyleyen İmran Okumuş, birçok bayinin sermaye kaybına uğradığını aktardı. Asgari ücrete yıl ortasında yapılan zammın zaten kuruşlarla ölçülen kâr marjıyla çalışan bayileri zor durumda bıraktığını ifade eden Okumuş, yılbaşında yapılacak yüksek oranlı artışın ise bu durumun etkisini artırmaya yol açacağını anlattı.

“SEKTÖR ADETA CAN ÇEKİŞİYOR”

Yanı sıra bankaların çok yüksek oranlı kart komisyonunun da sektörü etkilediğini vurgulayan Okumuş, mevcut kâr payları ile kart komisyonlarını bile karşılayamayacak durumda bayilerin olduğunu ifade etti. Sektörün adeta can çekiştiğini belirten Okumuş, “Kâr marjında yüzdeye dönüş için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile görüştük. Makul önerilerimizi olumlu karşılıyorlar, kuruşla belirlenen kâr marjının yetersiz olduğunu kabul ediyorlar. Bayilerin ticaretini sürdürebilmeleri için kuruştan yüzdeye dönüş mecburiyet oldu” dedi.

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İmran Okumuş, bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.

BRÜT KÂR HALEN YÜZDE 6’NIN ALTINDA

Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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