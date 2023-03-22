Akaryakıt fiyatları için sevindiren gelişme! Petrol, Fed faiz kararı öncesi düşüşte... (22 Mart Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Benzin fiyatı için son olarak geçtiğimiz ay indirim yapılmış, ancak motorin fiyatları ise 15 ve 17 Mart’taki indirimin ardından dün zamlanmıştı. Akaryakıt pompa fiyatları petroldeki hareketlilik ile yön bulmaya devam ederken piyasa ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklayacağı günün sabahında düşüşe geçti.

Brent petrol bu sabah 74,80 dolardan işlem görürken, ham petrolün varil fiyatı ise 69,15 dolardan değerleniyor. Düşüşte, yetkililerin bankacılık krizini kontrol altına almak için çalışacağına dair güvencelerin bazı yatırımcıları riskli varlıklara geri döndürmesi etkili oldu.

ABD’Lİ BANKADAN PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs bankacılık sektörüne yönelik endişeler ve bir resesyon potansiyelinin Çin'in talebinde artış beklentilerinden daha baskın olduğunu değerlendirerek brent petrolde fiyatın 100 dolar seviyesine yükseleceği beklentisinden vazgeçti. Banka gelecek 12 ay için brent petrole yönelik fiyat beklentisini 94 dolar/varile indirdi. 2024 yılının ikinci yarısında ise fiyatın 97 dolar/varil olacağını öngördü.

Yayınlanan yatırımcı notunda "Petrol fiyatları bankacılık gerilimi, resesyon korkuları dikkate alındığında Çin'in talebine rağmen aşağı geldi. Bu gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarında toparlanma özellikle uzun vadeli fiyatlarda çok yavaş şekilde olmakta" denildi.

Goldman Sachs ayrıca OPEC üyelerinden üretim artırımı beklentisini 2023 yılının ikinci yarısından 2024'ün üçüncü çeyreğine öteledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 MART 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin: 20.54 TL

Motorin: 20.32 TL

ANKARA

Benzin: 20.93 TL

Motorin: 20.81 TL

İZMİR

Benzin: 20.90 TL

Motorin: 20.89 TL





