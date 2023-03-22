FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt fiyatları için sevindiren gelişme! Petrol, Fed faiz kararı öncesi düşüşte... (22 Mart Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıt fiyatları için sevindiren gelişme! Petrol, Fed faiz kararı öncesi düşüşte... (22 Mart Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

22.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta motorin (mazot) ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde düşüşe geçti. ABD’li banka Goldman Sachs ise petrol fiyatı için tahminini 100 doların altına çekti. Bu gelişmeler sonrasında araç sahipleri 22 Mart 2023 Çarşamba benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları…

Akaryakıt fiyatları için sevindiren gelişme! Petrol, Fed faiz kararı öncesi düşüşte... (22 Mart Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Benzin fiyatı için son olarak geçtiğimiz ay indirim yapılmış, ancak motorin fiyatları ise 15 ve 17 Mart’taki indirimin ardından dün zamlanmıştı. Akaryakıt pompa fiyatları petroldeki hareketlilik ile yön bulmaya devam ederken piyasa ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklayacağı günün sabahında düşüşe geçti.

Brent petrol bu sabah 74,80 dolardan işlem görürken, ham petrolün varil fiyatı ise 69,15 dolardan değerleniyor. Düşüşte, yetkililerin bankacılık krizini kontrol altına almak için çalışacağına dair güvencelerin bazı yatırımcıları riskli varlıklara geri döndürmesi etkili oldu.

iStock-1461261340

ABD’Lİ BANKADAN PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs bankacılık sektörüne yönelik endişeler ve bir resesyon potansiyelinin Çin'in talebinde artış beklentilerinden daha baskın olduğunu değerlendirerek brent petrolde fiyatın 100 dolar seviyesine yükseleceği beklentisinden vazgeçti. Banka gelecek 12 ay için brent petrole yönelik fiyat beklentisini 94 dolar/varile indirdi. 2024 yılının ikinci yarısında ise fiyatın 97 dolar/varil olacağını öngördü.

Yayınlanan yatırımcı notunda "Petrol fiyatları bankacılık gerilimi, resesyon korkuları dikkate alındığında Çin'in talebine rağmen aşağı geldi. Bu gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarında toparlanma özellikle uzun vadeli fiyatlarda çok yavaş şekilde olmakta" denildi.

Goldman Sachs ayrıca OPEC üyelerinden üretim artırımı beklentisini 2023 yılının ikinci yarısından 2024'ün üçüncü çeyreğine öteledi.

iStock-612638094

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 MART 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

  • Benzin: 20.54 TL
  • Motorin: 20.32 TL

ANKARA

  • Benzin: 20.93 TL
  • Motorin: 20.81 TL

İZMİR

  • Benzin: 20.90 TL
  • Motorin: 20.89 TL

BENZİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed öncesi altında gergin bekleyiş!Fed öncesi altında gergin bekleyiş!
Erdoğan "Milletime şikayet ediyorum" diyerek yüklendi: "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!"Erdoğan "Milletime şikayet ediyorum" diyerek yüklendi: "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!"
Bayram ikramiyesi artacak mı? Açıklama geldi! Asgari ücret hesabı...Bayram ikramiyesi artacak mı? Açıklama geldi! Asgari ücret hesabı...
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

O ülkede büyük kriz! Tarihi seviyeye geriledi! Yolları trafiğe kapattılar

O ülkede büyük kriz! Tarihi seviyeye geriledi! Yolları trafiğe kapattılar

Sıfır otomobildeki sorunu ‘Ticaret Bakanlığı’na ulaştık’ diyerek anlattı: ‘Bunlar halıcı, boyacı, gıdacı…’

Sıfır otomobildeki sorunu ‘Ticaret Bakanlığı’na ulaştık’ diyerek anlattı: ‘Bunlar halıcı, boyacı, gıdacı…’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.