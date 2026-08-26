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Akaryakıt fiyatları için umutlandırdı: Petrol sert düştü

Petrol fiyatı son dakika! Geçtiğimiz hafta 93,60 dolardan kapanış yapan Brent petrol fiyatı, haftanın ilk yarısında 85 dolara kadar gerilerken 10 Ağustos'tan beri en düşük seviyelerini gördü. İç piyasada pompada indirim beklentilerinin yükseldiği öğrenildi.

Akaryakıt fiyatları için umutlandırdı: Petrol sert düştü
Hande Dağ

Petrol fiyatı son dakika... Orta Doğu'daki belirsizlikler ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle akaryakıtta ağustosta dikkat çeken artışlar yaşandı. Ağustos ayında 95 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarında bu hafta düşüş oldu. Geçtiğimiz cuma 93,60 dolardan kapanış yapan Brent petrol fiyatı haftanın ilk yarısında 85 dolara kadar gerilerken 10 Ağustos'tan beri en düşük seviyelerini gördü. Son 2,5 haftanın dibine çekilen petrol fiyatı saat 06.35 itibarıyla 85,1 dolar seviyelerinde seyretti.

Akaryakıt fiyatları için umutlandırdı: Petrol sert düştü 1

PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Umman ve İran'ın, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurması arz korkusunu azalttı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki istişarelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, istişarelerde her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden başlatılmasına verdiği önem üzerinde durulduğu belirtildi.

Diğer yandan ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamasına karşın petrol fiyatının yükselmemesi de dikkat çekerken piyasanın yaptırımlardan ziyade İran'ın buna nasıl karşılık vereceğine odaklandığı şeklinde yorumlanıyor.

Akaryakıt fiyatları için umutlandırdı: Petrol sert düştü 2

POMPAYA YANSIYACAK MI?

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; petroldeki gerilemenin mevcutta yaşanan arz probleminin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediği uyarısında bulunan uzmanlar "Stratejik stoklar son haftalarda ciddi şekilde azalmış durumda, Hürmüz'deki problemler sürüyor. Bu sebeple hâlâ önemli bir arz problemi var ve bu durum, fiyatlarda daha keskin bir düşüşün önüne geçiyor" yorumunu yaptı. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı olması durumunda bunun pompaya yansıyabileceği beklentilerinin de arttığı kaydedildi.

Akaryakıt fiyatları için umutlandırdı: Petrol sert düştü 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Fujitomi Securities analisti Mitsuru Muraishi, İran-Umman görüşmelerinde ilerleme umutlarının satışları tetiklediğini, ancak belirsizliğin devam etmesinin düşük fiyatlardan alımları desteklediğini belirtti. Muraishi'nin, petrol fiyatlarının bir süre daha belirli bir bantta hareket edebileceğini söylediği aktarıldı.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
82.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
81.38
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Petrol akaryakıt fiyatları petrol fiyatı Brent petrol fiyatı ne kadar
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