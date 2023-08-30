AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | 3 ayda sadece iki kez! Benzin fiyatı için 97 kuruşluk indirim: Motorin ile makas yeniden açılıyor

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kuruna göre şekil alırken, başta benzin fiyatı olmak üzere motorin fiyatları (mazot) indirim ve zam haberleri ile milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve mazot peş peşe zamlarla 40 lira seviyelerine yaklaşırken bu kez indirim haberi geldi. İşte 30 Ağustos 2023 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları…

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Son olarak motorin litre fiyatları için 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam gelmişti. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere ise benzin litre fiyatı için 97 kuruşluk indirim geleceği öğrenildi.

Böylece benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 36,77 TL, Ankara’da 37,31 TL ve İzmir’de 37,37 TL’ye satılacak. Mayıs ayının sonundan bu yana ise akaryakıta yapılan ikinci indirim olacak.

PETROLDE MART’TAN BU YANA İLK!

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 81 doları aşarak Mart’tan beri en uzun süreli yükseliş serisini sürdürdü. Brent petrol de yüzde 0,3 artışla 85,75 dolardan işlem görüyor. Ancak dolar/TL kurunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının ardından yaşadığı sert düşüş sonrası 26,50 seviyelerinde hareket ediyor.

30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 37,74 TL

Motorin: 37,85 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 38,28 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 38,34 TL

Motorin: 38,50 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL



