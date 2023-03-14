Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Araç sahipleri dikkat, indirim geliyor (14 Mart 2023 pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Motorin, mazot ve benzin fiyatları güncel olarak araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, ‘Motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar oldu, mazotun, benzinin litresi kaç TL oldu?’ sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorinin litre fiyatına indirim geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Mevcut akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 20,43 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 11,64 TL
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 20,43 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 11.90 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 20,80 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 12,05 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 20,75 TL
Motorin: 21,95 TL
LPG (Otogaz): 11,76 TL