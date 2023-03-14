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Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Araç sahipleri dikkat, indirim geliyor (14 Mart 2023 pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

14.03.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından her sabah takip edilirken, edinilen bilgiye göre fiyatlar yeniden değişiyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Araç sahipleri dikkat, indirim geliyor (14 Mart 2023 pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Motorin, mazot ve benzin fiyatları güncel olarak araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, ‘Motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar oldu, mazotun, benzinin litresi kaç TL oldu?’ sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorinin litre fiyatına indirim geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Mevcut akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,43 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 11,64 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,43 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 11.90 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 12,05 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,75 TL

Motorin: 21,95 TL

LPG (Otogaz): 11,76 TL

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt

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