FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Çifte zam yolda; motorin ve benzinde artış bekleniyor

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Çifte zam yolda; motorin ve benzinde artış bekleniyor

09.10.2024 08:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Akaryakıtta tabelalar önümüzdeki iki gece yarısı da peş peşe değişecek. Önce motorin ardından ertesi gün de benzin fiyatları zamlanacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen zam tutarlarının detayları…

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Çifte zam yolda; motorin ve benzinde artış bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Benzin ve motorin fiyatları tabelada bir kez daha değişecek. Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde yine zam bekleniyor. 9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı belirtiliyor.

Brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği de aktarılıyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin fiyatı: 42.85 TL
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.72
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.84
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.98
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.68
Gazyağı
37.3
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
Pelin Karaca'nın cansız bedenini ormana gömmüş! Katil zanlısından akıllara durgunluk veren savunma

Pelin Karaca'nın cansız bedenini ormana gömmüş! Katil zanlısından akıllara durgunluk veren savunma

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İran'dan açıklama

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İran'dan açıklama

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Altında yorgunluk yaşanmaya başladı! Uzmanı yatırımcıya tavsiye verdi

Altında yorgunluk yaşanmaya başladı! Uzmanı yatırımcıya tavsiye verdi

'Hükümet bu rakamda ısrarcı' diyerek asgari ücret beklentisini söyledi! 'O zammı vermeyecekler'

'Hükümet bu rakamda ısrarcı' diyerek asgari ücret beklentisini söyledi! 'O zammı vermeyecekler'

Ev kadınlarını ev sahibi yapacak öneri: 'Altın konut modeli'

Ev kadınlarını ev sahibi yapacak öneri: 'Altın konut modeli'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.