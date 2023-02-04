Akaryakıt fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar oldu? 4 Şubat 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıta hem zam hem indirim yapıldı. 2 Şubat itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti. 3 Şubat Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim, LPG fiyatına ise zam geldi. Vatandaşlar akaryakıtlarını ne kadardan alacak araştırmaya başladı. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Motorine yapılan indirimlerden sonra mazotun litre fiyatı da bazı illerde 22 liranın altına düştü. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik omazken LPG'ye 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.
3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorine 65 kuruş daha indirim geldi.
4 Şubat 2023 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirime gidildi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 TL
Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL
Otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.