Akaryakıt fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar oldu? 4 Şubat 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıta hem zam hem indirim yapıldı. 2 Şubat itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti. 3 Şubat Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim, LPG fiyatına ise zam geldi. Vatandaşlar akaryakıtlarını ne kadardan alacak araştırmaya başladı. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN, BENZİN, LPG NE KADAR OLDU?

Motorine yapılan indirimlerden sonra mazotun litre fiyatı da bazı illerde 22 liranın altına düştü. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik omazken LPG'ye 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorine 65 kuruş daha indirim geldi.

4 ŞUBAT 2023 AKARKAKIT FİYATLARI

4 Şubat 2023 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirime gidildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 TL

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL

Otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.

