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Akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek? MHP duyurdu! Benzin, mazot ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı?

13.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yalçın'ın açıklaması sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek? Benzin, mazot ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı? İşte ayrıntılar...

Akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek? MHP duyurdu! Benzin, mazot ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı?

Akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin MHP İl Başkanları Toplantısı’nın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek?

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELECEK?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili mevcut iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu. Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen ve bugün sona eren MHP İl Başkanları Toplantısı’nın ardından yazılı bir açıklama yaparak durumu aktardı.

"İKTİDAR BU GERÇEĞİ GÖREREK ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"

8 Şubat benzin, mazot ve LPG'nin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
MHP
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