Akaryakıt fiyatlarına yüzde 200 zam geldi! Vatandaş onu araştırıyor!

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar artan akaryakıt fiyatlarına çare olarak evde yakıt üretimine yöneldi. Son dönemde video paylaşım platformlarında bu konuda bilgilendirici ve öğretici video yüklemeleri arttı.

Yayıncılar, ‘evde biyodizel yakıt nasıl yapılır?’ sorusuna uygulamalı olarak yanıt veriyor. Yüz binlerce kişi tarafından izlenen videolarda konu, tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Videolarda, elde edilen yakıtın depoya konulması sonrası araç motorunu çalıştırdığı da gösteriliyor.

'ARAÇ MOTORLARINA ZARAR VEREBİLİR' UYARISI

Söz konusu videoları paylaşan yayıncılar, elde edilen biyodizel yakıtın özellikle yeni nesil araç motorlarına zarar verebileceği uyarısını yapıyor. Yakıtın traktörler ve eski tip dizel motorlarda kullanımının bir soruna neden olmayacağı kaydediliyor. Elde edilen yakıtın ticarete konu olması durumunda “akaryakıt kaçakçılığı” suçlamasına konu olabileceğine dikkat çekiliyor. (İHA)



