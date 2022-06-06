SON DAKİKA: Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle! Ucuz akaryakıt için Türkiye dahil herkes iyi haberi bekliyor

Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya lideri Vladimir Putin, petrolü kısınca hem ABD hem de Avrupa Birliği ülkeleri sıkıntı yaşadı. Yeni pazarlar aranmaya başlandı. Petrolün 124 dolar seviyelerine gelmesi benzin zammını da beraberinde getirdi. Türkiye'de son zamlardan sonra benzinin litre fiyatı 26 TL'yi aştı.

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA RÜZGAR TERSE DÖNEBİLİR! GÖZLER ORADA...

Ham petrolün fiyatı hafta başında 124 doları aştı. Rusya'nın yaptırımları karşısında dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Türkiye'de de benzin zamlarıyla birlikte benzinin litre diyatı 26 TL bandını aştı. Petrol fiyatlarındaki düşüş için gözler Venezuela'da! Türkiye dahil tüm ülkeler Venezuela'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

AKARYAKIT (BENZİN) FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Uzun süredir Venezuela'dan petrol ithalatını yasaklayan bazı ülkeler yeniden Nicolas Madura'nun kapısını çaldı. Caracas'a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi planının parçası olarak ABD'nin orada faaliyet göstermeleri için petrol şirketlerine lisans verildiği ifade edildi.

Maduro, son olarak Arjantin radyosuna verdiği röportajta 'Bir hafta önce ABD petrol şirketleri gaz ve petrol üretme sürecini başlatmak için lisans aldı. Küçük ama önemli adımlar atıldı' dedi.

DÜNYA GENELİNDEKİ PETROL KRİZİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası dünyada işler değişti. Rus petrolüne alternatif aranmaya başlandı. Venezuela burada ön plana çıktı. ABD, Venezuela'ya öncelik verecek. Bu hamleyle birlikte Rus petrolüne bağımlılığın azalması bekleniyor.



