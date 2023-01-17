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Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? 17 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot) ve LPG güncel fiyat listesi!

17.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları tüm araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken yurt içinde akaryakıt fiyatları da değişiyor. Bu değişiklik ile birlikte benzin litre fiyatı için zam yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? 17 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot) ve LPG güncel fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? 17 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot) ve LPG güncel fiyat listesi!

Akaryakıt fiyatları son zamanlarda sürekli değişiyor. Araç sahipleri zam ve indirim haberlerini güncel olarak takip ediyorlar. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ediyor. Bu durumda doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? 17 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot) ve LPG güncel fiyat listesi...

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AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını güncel olarak takip ediyorlar. Petroldeki son duruma bağlı olarak fiyatlar bu gece bir kez daha güncellendi ve benzin litre fiyatı 67 kuruş zamlandı.

Benzin zammının ardından sıra motorine geldi. Motorin fiyatları için de yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre bu gece yarısı motorine 1 lira 5 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından litre fiyatları ortalama İstanbul için 23.16 TL, Ankara için 23.36 TL ve İzmir içinse 23.47 TL olacak.

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BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ:

İSTANBUL
Benzin: 20.36 TL
Motorin: 22.11 TL
LPG: 10.89 TL

ANKARA
Benzin: 20.63 TL
Motorin: 22.31 TL
LPG: 10.89 TL

İZMİR
Benzin: 20.57 TL
Motorin: 22.42 TL
LPG: 10.69 TL

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