Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarında gerçekleşen büyük düşüşün ardından iç piyasada satılan akaryakıtta 25 kuruşluk büyük indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatında salı gecesini çarşambaya bağlayan gece beklenen 25 kuruşluk indirim beklentisi daha da arttı. Uluslararası fiyatların şu anki seviyelerde kalması durumunda benzinde salı gecesi 70 kuruş, motorinde 60 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

