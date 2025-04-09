Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı! Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim haberi geldi. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye’deki motorin ve benzin fiyatlarına da olumlu şekilde yansıdı.

Dünya gazetesinin haberine göre, benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir indirim yapılması bekleniyor. Nihai rakamın bu gece saatlerinde netleşmesi ve tabelalara yansıması öngörülüyor.

MOTORİN İNDİRİMİ TABELAYA YANSIDI

Öte yandan motorin fiyatlarında beklenen indirim bugün itibarıyla gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düşerek, sürücülere nefes aldırdı. İndirimin ardından motorin fiyatlarının, şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte, büyükşehirlerde litresi 40 lira seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.

9 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.78 TL/L

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL/L

LPG litre fiyatı: 27,28

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 44,05 TL

LPG litre fiyatı: 26,51 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,27 TL

Motorin litre fiyatı: 44,90 TL

LPG litre fiyatı: 27,12 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,68 TL

Motorin litre fiyatı: 45,30 TL

LPG litre fiyatı: 27,02 TLBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır