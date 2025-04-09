FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı! Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı! Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

09.04.2025 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıtta indirim zamanı… Brent petrol fiyatlarında yaşanan küresel düşüş, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Motorin fiyatlarına bugünden itibaren 2 lira 64 kuruşluk indirim gelirken, benzinde ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir düşüş bekleniyor. İşte benzin ve motorin fiyatlarındaki güncel tablo…

Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı! Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim haberi geldi. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye’deki motorin ve benzin fiyatlarına da olumlu şekilde yansıdı.

Dünya gazetesinin haberine göre, benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir indirim yapılması bekleniyor. Nihai rakamın bu gece saatlerinde netleşmesi ve tabelalara yansıması öngörülüyor.

MOTORİN İNDİRİMİ TABELAYA YANSIDI

Öte yandan motorin fiyatlarında beklenen indirim bugün itibarıyla gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düşerek, sürücülere nefes aldırdı. İndirimin ardından motorin fiyatlarının, şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte, büyükşehirlerde litresi 40 lira seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.

2

9 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.78 TL/L

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL/L

LPG litre fiyatı: 27,28

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 44,05 TL

LPG litre fiyatı: 26,51 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,27 TL

Motorin litre fiyatı: 44,90 TL

LPG litre fiyatı: 27,12 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,68 TL

Motorin litre fiyatı: 45,30 TL

LPG litre fiyatı: 27,02 TLBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Etiketlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunluEtiketlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu
Çin, ABD'yi şikayet etti! "Yükümlülüklere aykırı"Çin, ABD'yi şikayet etti! "Yükümlülüklere aykırı"
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.77
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.71
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.48
Gazyağı
39.6
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Petrol Akaryakıt Brent petrol indirim akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

"Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı" demişti! Hülya Avşar sorulunca...

"Askerdeyken beni Tanju Çolak ile aldattı" demişti! Hülya Avşar sorulunca...

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

Etiketlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu

Etiketlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.