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Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı... Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 Nisan 2020'yi geçmeyecek

22.12.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 2019'dan bu yana kullanılan akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisine (ÖTV) döviz kuru değişikliğinden dolayı yeni fiyatlanma geldi. Akaryakıt ürünlerinin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacağı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV turlarını geçmeyecek.

Son Dakika ÖTV ve Akaryakıt Haberi: Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV’den otomatik şekilde karşılanarak, akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

ÖTV KARARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV turlarını geçmeyecek.

2 NİSAN 2020 TARİHİNİ GEÇMEYECEK

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

ötvv

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi 1.42 puan doğrudan, 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2.48 puan olarak hesaplanmakta. (Reuters)

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