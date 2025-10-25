Akaryakıt fiyatlarında şok artış: Motorine rekor zam!

Brent Petrol ve Dövizdeki Yükseliş, Motorin Fiyatlarını Vurdu

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan son artış, araç sahiplerini derinden etkiledi. Brent petrolün varil fiyatının 61 dolardan 65 dolara yükselmesi ve döviz kurlarındaki oynaklık, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorine litrede tam 3 TL 4 kuruş zam geldi. Bu rekor artışla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 55 TL'yi aştı, bazı bölgelerde ise 60 TL'ye yaklaştı.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışın temel nedeninin ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları olduğunu belirtiyor. Yaptırımlar, petrol arzında daralmaya yol açarken, bu durum da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma da akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkileyen bir diğer faktör. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi, ithal edilen akaryakıtın maliyetini artırıyor. Ayrıca, ÖTV oranlarındaki artışlar da pompa fiyatlarına yansıyor.

Güncel fiyatlara bakıldığında İstanbul'da motorinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 55.44 TL, Anadolu Yakası'nda ise 55.31 TL olarak belirlendi. Ankara'da motorin 56.46 TL'den, İzmir'de ise 56.77 TL'den satılıyor. Benzin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Ancak, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda, benzin ve otogaza da zam gelmesi bekleniyor.

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki bu ani yükseliş karşısında şaşkınlık ve endişe içinde. Özellikle ticari araç sürücüleri ve uzun yol şoförleri, bu zamların işlerini olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor. Birçok sürücü, daha ekonomik sürüş teknikleri kullanarak ve toplu taşıma araçlarını tercih ederek yakıt tasarrufu yapmaya çalışıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu rekor artış, tüketiciler için önemli bir mali yük oluşturuyor. Petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yakından takip edilirken, akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme olup olmayacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar, hükümetin akaryakıt üzerindeki vergi yükünü azaltarak veya alternatif yakıt kaynaklarına yönelerek bu soruna çözüm bulabileceğini belirtiyor.