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Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi?

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ederken hem benzin hem de motorin için yeni bir zam beklentisi ortaya çıkmıştı. Ancak akaryakıt ürünlerine yarından itibaren uygulanması beklenen zamlar iptal edildi. İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi?
Mynet

Geçtiğimiz gün benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtılmıştı. Bu gece yarısı benzine 1,50 TL, motorine 5,13 TL zam geleceği beklentisi vardı. Benzin ve motorinde yarın için zamların yapılmadığını duyuran Gazeteci Olcay Aydilek, sektör temsilcilerinin yeni bir ÖTV kararı beklediğini paylaştı.
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi? 1

Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece yarısında benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmadı. Sektör kaynakları, 'Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi? 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi? 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.89
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41
Gazyağı
73.37
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 25 yorum
yazıklar olsun bu ülkeyi bitirdiniz milletçe bizde sizi bitireceğiz
daha nekadar pahalı olabilir
Anlayamadığım iki konu var. birincisi motorin neden benzinden daha pahalı. ikincisi de burnumuzun dibinde Aliağa rafinerisi var. İzmir'de neden akaryakıt daha pahalı
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