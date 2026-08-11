Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi?

Geçtiğimiz gün benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtılmıştı. Bu gece yarısı benzine 1,50 TL, motorine 5,13 TL zam geleceği beklentisi vardı. Benzin ve motorinde yarın için zamların yapılmadığını duyuran Gazeteci Olcay Aydilek, sektör temsilcilerinin yeni bir ÖTV kararı beklediğini paylaştı.



Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece yarısında benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmadı. Sektör kaynakları, 'Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.



BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL