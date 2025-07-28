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Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos'a kadar yasakladı

Rusya'da artan akaryakıt fiyatları sonrasında harekete geçildi. Rusya hükümeti, benzin ihracatını 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasakladı. Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos'a kadar yasakladı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığı ifade edildi. Açıklamada, önlem kapsamında, benzin ihracatının 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos a kadar yasakladı 1

TALİMAT VERİLMİŞTİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 9 Temmuz'da, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenlerken, fiyatlar nedeniyle gerekli önlemlerin alınması talimatı vermişti.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Rusya 31 Ağustos a kadar yasakladı 2

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.31
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.4
Gazyağı
44.24
Anahtar Kelimeler:
Rusya benzin
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