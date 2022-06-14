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Akaryakıta gelen zamlar sonrası otobüs firmalarında yeni dönem! Fiyatlar günlük olarak...

14.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. 1 yılda benzine gelen zam yüzde 240, motorine gelen zam ise yüzde 286'ya ulaştı. Maliyetlerinin bilet fiyatlarını karşılamadığını söyleyen otobüs firmalarında yeni dönem başlıyor. Otobüs seyahatlerinde rezervasyon dönemi bitti. Artık bilet fiyatları günlük olarak belirlenecek.

Akaryakıta gelen zamlar sonrası otobüs firmalarında yeni dönem! Fiyatlar günlük olarak...

Şehirler arası otobüs seyahatinde yeni uygulama başlıyor. Akarykıt fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Bir yılda benzine gelen zam yüzde 240, motorine gelen zam ise yüzde 286'ya ulaştı. Akaryakıt zamları birçok kişiyi etkiledi. Otobüs firmaları, gelen zamlarla birlikte yeni uygulama başlattı. Buna göre bazı firmalar artık yer ayırmıyor, bileti anlık satıyor, fiyatlar da günlük belirleniyor. Sektör temsilcileri otobüsler için akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor.

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Konuyla ilgili Haber Global'e açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Rakamların ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Fiyat belirlemede sıkıntı yaşıyoruz. O gün ne olacağını bilmedikleri için otobüs firmaları rezervasyon yapmıyor.Otoyol ve köprü ücretleri alınmasın. Akaryakıtta vergi iadesi yapsınlar. Yoksa sürdürülemez. Rahatlatın bu sektörü" diye konuştu.

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BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 255 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.


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