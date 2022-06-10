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Akaryakıt zamları onları vurdu! Gelirler giderleri karşılayamadı! Kontak kapatmaya hazırlanıyorlar

10.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. 1 yılda benzine gelen zam yüzde 240, motorine gelen zam ise yüzde 286'ya ulaştı. Maliyetlerinin bilet fiyatlarını karşılamadığını söyleyen otobüs firmaları çözüm bekliyorlar. Öte yandan bu sorunun çözülmemesi halinde birçok sektörün etkileneceğine dikkat çektiler.

Akaryakıt zamları onları vurdu! Gelirler giderleri karşılayamadı! Kontak kapatmaya hazırlanıyorlar

Akarykıt fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Bir yılda benzine gelen zam yüzde 240, motorine gelen zam ise yüzde 286'ya ulaştı. Akaryakıt zamları birçok kişi etkiledi. Otobüs firmaları, gelen zamlarla birlikte artan maliylere yetişemez hale geldi. Köprü-otoyol geçiş ücretleri ile özelleştirilmiş otogarlardaki fahiş çıkış ücretleri, personel maliyeti ve vergiler de eklenince otobüs işletmelerinin gelirleri, giderlerini karşılayamaz hale geldi. Yakıta senede en az 100 defa gelen zamlara karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan senede sadece 3 defa yeni ücret tarifesi alabilen otobüs firmaları kontak kapatmadan önce son çıkış yolu arayışında.

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Sözcü’den Deniz Bilici Göçmen’in haberine göre, Türkiye'nin yedi bölgesinden karayolu yolcu taşımacılığı yapan, milyarlarca liralık yatırımı ile yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan 88 firmanın üyesi olduğu Otobüs İşletme Sahipleri Derneği'nden (OİSD) yapılan açıklamada, ekonomik istikrarsızlığın tahammül sınırlarının ötesine geçtiği belirtildi.

Otobüs fiyatlarının artışı sebebiyle araçların yenilenemediğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu da beraberinde tamir-bakım masraflarıyla birlikte yüksek yakıt sarfiyatına, ayrıca üstesinden gelinemeyecek oranlardaki KDV ödemelerine sebebiyet vermektedir” denildi.

Ekonomik sıkıntıları aşabilmek için şirketlerin kendi bünyelerinde aldıkları önlemlerin de artık yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada “Sefer kısma, filo küçültme, personel azaltma, gider kısma gibi önlemler de artık fayda sağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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Sektör, beklentilerini şöyle sıraladı:

1-Ücret tarifelerinde tavan fiyat uygulaması kaldırılmalı.

2-Bilet satışlarından elde edilen KDV'nin oranı yüzde 8'e çekilmeli.

3-Akaryakıtta uygulanan ÖTV'de muafiyet sağlanmalı.

4-Sigorta primlerinde en az yüzde 50 indirim yapılmalı.

OİSD Başkanı Ayhan Kara, bilet satışının yakıt giderini bile karşılamadığını belirterek, ayakta kalmalarının tek yolunun taleplerinin karşılanmasıyla mümkün olacağını belirtti. Kara, “Kaynak üretmeye çalışıyoruz ama bugünden itibaren bunu yapmamız mümkün değil. En az 150 milyon yolcu kapasitemiz var. Yüz binlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor; otogarlar, yan sanayi; boyacısından muavinine kadar. Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır. Bu bir tehdit değil durum tespiti. Varlığımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

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