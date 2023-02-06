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Akaryakıt istasyonları, OSB'ler... EPDK’dan deprem bölgesinde yükümlülüklere erteleme

06.02.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) deprem bölgesinde akaryakıt istasyonları ve OSB şirketlerinin yükümlülüklerini 30 gün süreyle erteledi.

Akaryakıt istasyonları, OSB'ler... EPDK’dan deprem bölgesinde yükümlülüklere erteleme

EPDK,10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşların ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldığını belirtti. Bu kapsamda depremden zarar gören veya etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin 30 gün süreyle ertelendiği duyuruldu.

AKARYAKIT İKMAL SORUNU YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİR

İlgili akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşerek deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirlerin alındığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleri ile görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada “bölgede görevli tedarik şirketleri,üretim santralleri ve OSB’lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süreyle ertelenmiştir” dendi.

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