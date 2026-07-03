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Akaryakıt krizi gölgesinde Rusya'da otomobil tercihleri değişiyor

Akaryakıt sıkıntılarının yaşandığı Rusya'da elektrikli ve hibrit otomobil satışları ilk yarıda yüzde 90,7 yükselirken pazar payı da yaklaşık yüzde 8'e çıktı.

Akaryakıt krizi gölgesinde Rusya'da otomobil tercihleri değişiyor

Rusya'da akaryakıt arzına yönelik sıkıntılar sürerken, elektrikli ve hibrit otomobillere olan ilgi hızla artıyor. Yılın ilk altı ayında yeni elektrikli ve hibrit araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,7 yükselerek 54 bin 300 adede ulaştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, elektrikli ve hibrit araçların yeni otomobil pazarındaki payı yüzde 5,4'ten yaklaşık yüzde 8 seviyesine çıktı.

Akaryakıt krizi gölgesinde Rusya da otomobil tercihleri değişiyor 1

YERLİ ÜRETİM ARAÇ SATIŞLARI DA YÜKSELDİ

Bakanlık verileri, 2025'in ilk yarısıyla kıyaslandığında elektrikli ve hibrit araç satışlarının yüzde 90,7 artış göstererek 54 bin 300'e yükseldiğini ortaya koyarken, Rusya'da üretilen elektrikli otomobillerin toplam elektrikli araç satışlarındaki payı ise yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde ülkedeki toplam yeni otomobil satışları yüzde 12 artışla 679 bin 800'e yükselirken, yerli üretim araç satışları da yüzde 29,3'lük artışla 431 bine ulaştı.

Akaryakıt krizi gölgesinde Rusya da otomobil tercihleri değişiyor 2

AKARYAKIT KRİZİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakım sürecine alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı korumak amacıyla zaman zaman satış ve ihracata yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguluyor.

Halihazırda Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına ilişkin kısıtlamalar devam ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
61.3
Anahtar Kelimeler:
Rusya elektrikli araç Hibrit araç Akaryakıt
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