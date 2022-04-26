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Akaryakıt ve petrol fiyatlarını yakından ilgilendiren açıklama! AB ambargo uygularsa…

26.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrol dün güçlenen dolar ve Çin’de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 100 doların altına kadar geriledi. Öte yandan AB ülkelerinin Rus petrolüne olan ambargo kararı henüz netleşmezken, olası bir ambargo kararının petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kalması beklentisini oluşturdu. İşte akaryakıt ve petrol fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Akaryakıt ve petrol fiyatlarını yakından ilgilendiren açıklama! AB ambargo uygularsa…

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle risk iştahı düşük seyrederken, dün New York borsasında etkisini artıran tepki alımlarının devam edip etmeyeceği pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 4. haftasına giren şehir kapatmaları, hâlihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinden endişelenen yatırımcıların risk algısının daha da artmasına neden oluyor. Bu durum karşısında Çin Merkez Bankası (PBoC) reel ekonomiye ve Kovid-19'dan etkilenen küçük firmalara desteğini artıracağını ve likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını açıklasa da somut adım görmeyen yatırımcının risk iştahının toparlanmasına yeterli katkıyı sağlayamadı.

Bu gelişmelerle küresel çapta dolar endeksinin gücünü koruması ve Çin'in enerji talebinde düşüş beklentisi petrol fiyatlarında da satış baskılarının devam etmesini beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,2'lik azalışla 102,3 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 103,3 dolardan işlem görüyor.

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AB AMBARGOSU 90 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİNİ ENGELLER

Dünya’nın aktardığı habere göre ise, Çin’in hem beş haftadır devam eden Şangay karantinaları gevşetmemesi, hem de vatandaşların özellikle gıdada panik alımlarına başladığı Pekin’de de kısıtlamalara başlaması, uzmanlara göre düşüşteki en önemli unsur. Ancak AB’nin barış umudu giderek zayıflayan Ukrayna savaşında Rusya’yı ekonomik anlamda cezalandırmak amacıyla kademeli bir petrol ambargosu uygulama planları, uzmanlara göre petrolde talep görünümü bozulduğu halde 90 doların altına düşmesini zorlaştıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Baldis Dombrovskis dün The Times’a verdiği demeçte birliğin Rus petrol ithalatında ‘akıllı ambargo’ yöntemi üzerinde çalıştığını söyledi.

“AB HENÜZ ENERJİ YAPTIRIMLARINDA UZLAŞAMADI”

Öte yandan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Alman Die Welt’e verdiği demeçte Rus enerjisine uygulanacak enerji ambargolarına birlikten yeterli destek gelmediğini, nihai bir ambargo önerisinin en erken ay sonundaki AB liderler zirvesinde çıkabileceğini söyledi. Libya’daki arz sıkıntıları da fiyatları destekliyor. OPEC üyesi Libya’daki çatışmalar arzı 550 bin varil/ gün azaltıyor.

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

25 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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