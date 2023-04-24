Akaryakıta 3 günde ikinci indirim! Motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek (24 Nisan Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları gerilemeye devam ederken araç sahipleri akaryakıta indirim gelip gelmeyeceğini araştırıyordu. Güncel benzin-mazot fiyatı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü de merak edilirken motorin fiyatları için indirim haberi geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda 25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Buna göre mazot fiyatları için 3 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklenecek.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Son olarak 21 Nisan’da 1.21 TL düşen benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 21.25 TL

Motorin: 20.17 TL

LPG (Otogaz): 10.32 TL

ANKARA

Benzin: 21.61 TL

Motorin: 20.50 TL

LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL

Motorin: 20.59 TL

LPG (Otogaz): 10.39 TL





