FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıta 3 günde ikinci indirim! Motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek (24 Nisan Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıta 3 günde ikinci indirim! Motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek (24 Nisan Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

24.04.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için Ramazan Bayramı’nın ilk günü indirim yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları üzerinde yapılan çifte indirime bu gece yarısı bir yenisi daha ekleniyor. Motorin litre fiyatları değişiyor. Peki 24 Nisan 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları…

Akaryakıta 3 günde ikinci indirim! Motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek (24 Nisan Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları gerilemeye devam ederken araç sahipleri akaryakıta indirim gelip gelmeyeceğini araştırıyordu. Güncel benzin-mazot fiyatı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü de merak edilirken motorin fiyatları için indirim haberi geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

iStock-1352599364

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda 25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Buna göre mazot fiyatları için 3 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklenecek.

iStock-1460018652

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Son olarak 21 Nisan’da 1.21 TL düşen benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

iStock-1392157220

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 21.25 TL
Motorin: 20.17 TL
LPG (Otogaz): 10.32 TL

ANKARA
Benzin: 21.61 TL
Motorin: 20.50 TL
LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR
Benzin: 21.59 TL
Motorin: 20.59 TL
LPG (Otogaz): 10.39 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Büyük bir fark göremiyorum" diyerek açıkladı"Büyük bir fark göremiyorum" diyerek açıkladı
Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey… Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…
Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular açıkladıGram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular açıkladı
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenler inanamadı!

Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenler inanamadı!

Süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”

Süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

TOKİ'den Tuzla'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama!

TOKİ'den Tuzla'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.