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Akaryakıta bir zam da LPG’den! Bir zam daha geldi: Onun da litresi 18 liranın üzerine çıktı (3 Ekim Salı güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

03.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde kalmaya devam ederken LPG (otogaz) fiyatları için de son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve mazot fiyatı gelen zamlarla 40 liranın da üzerine yükselirken, otogaz fiyatı da zam furyasına kapıldı. LPG’ye bu gece 69 kuruş zam geldi. İşte 3 Ekim 2023 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıta bir zam da LPG’den! Bir zam daha geldi: Onun da litresi 18 liranın üzerine çıktı (3 Ekim Salı güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişti. Peki 3 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG-otogaz fiyatı…

OTOGAZ FİYATLARI DEĞİŞTİ

Benzin ve motorine göre daha ucuz olduğu birçok araç sahibi tarafından tercih edilen LPG'ye 69 kuruşluk zam bugün itibarıyla tabelaya yansıdı. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 18,60 TL, İzmir’de 18,20 TL ve Ankara’da 18,50 TL’ye yükseldi.

3 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,66 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA

Benzin: 37,26 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR

Benzin: 37,36 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL

MOTORİN

LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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