Akaryakıta bir zam daha! Tabela yine değişti: Motorinin litresi 45 lirayı buldu! 23 Kasım 2024 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliğin akaryakıt fiyatlarını etkilemesinden dolayı akaryakıt tabelası sık sık değişiyor. Son olarak 18 Kasım Pazartesi günü gelen indirimin ardından bir de zam haberi geldi. İşte 23 Kasım 2024 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşerek pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.

GECE YARISI ZAM GELDİ!

Motorin fiyatlarına gece yarısı 1,25 TL zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

23 Kasım 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 42,33 TL

Motorin (mazot): 44.16 TL

LPG (otogaz): 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 42,22 TL

Motorin (mazot): 44,10 TL

LPG (otogaz): 25.49 TL

ANKARA

Benzin: 42,75 TL

Motorin (mazot): 44,73 TL

LPG (otogaz): 26.04 TL

İZMİR

Benzin: 43,24 TL

Motorin (mazot): 45,23 TL

LPG (otogaz): 25.94 TL