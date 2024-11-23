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Akaryakıta bir zam daha! Tabela yine değişti: Motorinin litresi 45 lirayı buldu! 23 Kasım 2024 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.11.2024 09:46
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Motorin ve benzin fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Brent petrolü ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişirken son olarak geçtiğimiz günlerde gelen indirimin ardından gece yarısı zam geleceği öğrenilmişti. Gece yarısı itibarıyla fiyatı 1 lira 25 kuruş artan motorinin litresi, bazı illerde 45 lirayı buldu. Peki, 23 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel mazot-benzin fiyatları…

Akaryakıta bir zam daha! Tabela yine değişti: Motorinin litresi 45 lirayı buldu! 23 Kasım 2024 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliğin akaryakıt fiyatlarını etkilemesinden dolayı akaryakıt tabelası sık sık değişiyor. Son olarak 18 Kasım Pazartesi günü gelen indirimin ardından bir de zam haberi geldi. İşte 23 Kasım 2024 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.21
Gazyağı
35.92

Geçtiğimiz günlerde benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşerek pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.

GECE YARISI ZAM GELDİ!

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Motorin fiyatlarına gece yarısı 1,25 TL zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

23 Kasım 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

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Benzin: 42,33 TL

Motorin (mazot): 44.16 TL

LPG (otogaz): 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

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Benzin: 42,22 TL

Motorin (mazot): 44,10 TL

LPG (otogaz): 25.49 TL

ANKARA

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Benzin: 42,75 TL

Motorin (mazot): 44,73 TL

LPG (otogaz): 26.04 TL

İZMİR

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Benzin: 43,24 TL

Motorin (mazot): 45,23 TL

LPG (otogaz): 25.94 TL

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt gaz
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