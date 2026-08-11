Denize atık su deşarj eden İSKİ’ye 1,6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye idari yaptırım uyguladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırım uygulanarak İSKİ’ye 1 milyon 678 bin TL ceza verildi.

Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine bölgede inceleme başlattı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen kontrollerde, İSKİ’ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresindeki deniz suyunun renginin koyu olduğu, bazı noktalarda ise renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

DENİZE ULAŞAN BORULARDA KOYU RENKLİ VE YAĞLI SU TESPİT EDİLDİ

Yetkililerle yapılan görüşmelerin yanı sıra daha önce kaydedilen görüntüler de incelendi. Yapılan tespitlerde, söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi’ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği belirlendi.

Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Yeşilköy Balıkçı Barınağı’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle kirlilikle ilgili 2 katı yaptırım uygulandı.

İSKİ’YE 1 MİLYON 678 BİN TL CEZA UYGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle İSKİ’ye 1 milyon 678 bin TL idari para cezası verildi.