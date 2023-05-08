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Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyor (8 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar)

08.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından indirim ve zam haberleri ile bugün de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorin için peş peşe yapılan indirimler yerini bu gece zamma bırakacak. Son dakika bilgisine göre hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları zamlanacak. Peki benzin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL ? İşte il il güncel akaryakıt pompa fiyatları…

Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyor (8 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar)

Geçtiğimiz hafta hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları brent petroldeki düşüşe bağlı olarak üst üste gerilemişti. Motorin litre fiyatları için önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş indirim yapıldı. Benzin litre fiyatı da 1.06 lira düştü. Ancak edinilen son bilgiye göre akaryakıta şimdi de zam gelecek. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

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AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.
İstanbul'da zam sonrası ortalama benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatları ise 18,57’e yükselecek. Ankara’da mazot 18,92 TL’den, benzin 20,08’den satılacak. İzmir’de ise benzin 20,06 TL’ye, motorin 19,00 TL’ye çıkacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19.28 TL
Motorin: 17.91 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 19.65 TL
Motorin: 18.26 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 19.63 TL
Motorin: 18.34 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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