Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, kullanıcıları etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor. İşte yeni fiyatlar...

Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatları birçok faktörden etkileniyor. Arz talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları bunlar arasında.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

SON 20 AYIN ZİRVESİ!

ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliğini hedefiyle başlattığı savaş yedinci gününde sürüyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı. Bölgeden geçmeye çalışan en az 10 petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından hedef alındığı, bazı tankerlerin ise batırıldı.Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen tankerler daha uzun ve daha maliyetli Ümit Burnu'na yönelirken, petrol fiyatları son 20 ayın zirvesine yükseldi.

PETROL 85 DOLARIN ÜZERİNE FIRLADI

ABD ham petrolü yüzde 8'in üzerinde artarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Brent petrol 85 doların üzerine çıktı

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM!

Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Sektör kaynakları motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam yapılacağını kaydetmişti.

Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı.

TARİH BELLİ OLDU

6 Mart Cuma gece yarısı geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam bekleniyor. Benzine gelmesi beklenen 2 lira 18 kuruşluk zammında 55 kuruşu vatandaşa yansıyacak.

Öte yandan motorine de 4 lira 55 kuruş zam gelecek. Eşel mobil sistemi nedeniyle motorin fiyatı 1 lira 14 kuruş artacak.

Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorin:

Ankara'da: 65,80 TL

İzmir'de: 66,07 TL

Antalya'da: 67,13 TL

Batman'da: 67,37 TL

Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL
Motorin: 63,53 TL
LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL
Motorin: 63,37 TL
LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL
Motorin: 64,65 TL
LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL
Motorin: 64,93 TL
LPG: 30,09 TL

