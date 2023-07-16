Akaryakıta gelen ÖTV zammına bir tepki de Cumhur İttifakı ortağından geldi! Mustafa Destici: ‘Doğru ve hakça değil’

Akaryakıt fiyatlarına yansıyan ÖTV zammına her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de akaryakıta gelen ÖTV zamlarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Cumhur İttifakı'nın üyelerinden olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bu zam kararına tepki gösterdi.

"HAKKANİYETLİ BİR DÜZENLEME DEĞİL"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Destici, "Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nin %200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır" dedi.

Destici, şöyle devam etti: "ÖTV dolaylı bir vergi düzenlemesidir. Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir. Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda geliri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi."

"CAN YAKMAYACAK ÇÖZÜMLER BEKLEMEK VATANDAŞIN HAKKI"

"Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir" diyen Destici, şunları söyledi:

"Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir. (Nitekim 70’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de sıkça uygulanmıştır) Dünya ekonomi çevrelerinin itibar ettiği ya da ağırlıkları olduğu söylenen isimler iş başında ise o vakit daha konforlu ve can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşımızın en tabii hakkıdır."

AKARYAKIT ZAMMINA AK PARTİLİ İSİM DE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Partili Metin Külünk, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinede hemde Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı." ifadeleriyle çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

