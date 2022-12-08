Akaryakıta gelen zamlar sonrası fiyatlar yükselmişti! Otobüs biletlerinde yüzde 50 indirim..

Akaryakıta yapılan zamların ardından otobüs bilet fiyatları da yükselmişti. Gelen zamların ardından bazı otobüs bileti fiyatları uçaklardan pahalı durumu gelmişti. Akaryakıt fiyatlarının düşmesiyle birlikte otobüs biletleri fiyatları da ucuzladı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, sektörde haksız rekabet oluştuğunu, bazı otobüs firmalarının kilometre maliyetinden çok daha düşük fiyata bilet satışı gerçekleştirdiğini ve bu durumun da sürüş güvenliğini ihlal ettiğini söylüyor

“BAKANLIKLA GÖRÜŞTÜK, TABAN FİYAT UYGULAMASI GEREKİYOR”

Bloomberght'de yer alana habere göre, Yıldırım “İstanbul-Ankara arası bir bilet 400 lira iken şimdi ise 150 liraya satılıyor. En sık seyahat edilen bölgelerden İstanbul-İzmir arasında yaz aylarında bilet fiyatları 500-400 lira iken şimdi ortalama 200 liraya inmiş durumda. Firmalar kilometre maliyetinin altında satış yapıyor. Bu hem sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor hem de kalifiye eleman çalıştırmakta zorlanılıyor. Öte yandan vergi kaçırılıyor. Bakanlığın buna müdahale etmesi gerekiyor. Taban fiyat uygulamasını ne kadar doğru bulmasak da bakanlığın kilometre maliyetinin altında bilet satışına izin vermemesi şart” dedi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS BİLETLERİNDE BAZI HATLARDA SON DURUM ŞÖYLE;

İstanbul-İzmir arası yaz aylarında 400-500 lira iken şimdi ortalama 200 lira,

İstanbul-Ankara arası yaz aylarında 400 lira iken şimdi 200-150 lira,

İstanbul-Van arasın yaz aylarında 800 lira iken şimdi 400 lira,

İstanbul-Antalya arası yaz aylarında 600 lira iken şimdi ise 250 lira,

İstanbul-Bodrum arası yaz aylarında 600-700 lira iken şimdi ise 300 lira.

