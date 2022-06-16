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Akaryakıta gelen zamlar sonrası otobüs biletlerinde 'taksit dönemi'

16.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt litre fiyatlarının 30 liraya yaklaşmasıyla birlikte otobüs bileti ücretleri artmaya başladı. Yolcular ödemede zorlanınca bazı otobüs firmaları kredi kartına taksit uygulamasına geçti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bazı firmaların artık yer ayırmadığı, bileti anlık satmaya başladıkları duyurulmuştu.

Akaryakıta gelen zamlar sonrası otobüs biletlerinde 'taksit dönemi'

Akaryakıt fiyatlarına zam en çok otobüs firmalarını vurdu. Akaryakıt fiyatlarının artması otobüs biletlerine zam olarak yansıdı. Otobüs biletlerinin 2 katı fiyatına yükselmesiyle birlikte biletleri almakta zorlanan vatandaşlar için yeni uygulama başladı. Uygulamaya göre internetten alınan biletler için kredi kartına taksit başladı. Firmalar uygulamanın satışları artırdığını söyledi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, fiyatların bu şekilde gitmesiyle birlikte uygulamanın yaygınlaşacağını söyledi.

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KURBAN BAYRAMI İÇİN BAZI FİRMALAR BİLET SATIŞINA BAŞLAMADI

Bilette taksit uygulamasının yanında bazı otobüs firmları Kurban Bayramı için bilet satışlarına başlamadı. Gerekçeleri ise Kurban Bayramı kapsayan tarihlerde akaryakıt fiyatlarını kestirememeleri.

BAZI OTOBÜS FİRMALARINDA FİYATLAR GÜNLÜK OLARAK BELİRLENİYOR

Şehirler arası otobüs seyahatinde yeni uygulama başlıyor. Otobüs firmaları, gelen akaryakıta gelen zamlarla birlikte yeni uygulama başlattı. Buna göre bazı firmalar artık yer ayırmıyor, bileti anlık satıyor, fiyatlar da günlük belirleniyor. Sektör temsilcileri otobüsler için akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor.

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BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 255 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

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