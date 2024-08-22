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  4. AKARYAKITA İNDİRİM! Araç sahipleri bu hıza yetişemedi: Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor (22 Ağustos Perşembe güncel benzin-motorin fiyatı)

AKARYAKITA İNDİRİM! Araç sahipleri bu hıza yetişemedi: Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor (22 Ağustos Perşembe güncel benzin-motorin fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.08.2024 12:13
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Akaryakıt fiyatları için bu kez indirim haberi geldi. Benzin fiyatı 16 günde üçüncü kez değişecek. Milyonlarca araç sahibi 1,46 liralık indirim haberi ile direksiyonu akaryakıt istasyonlarına kıracak. Peki Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

AKARYAKITA İNDİRİM! Araç sahipleri bu hıza yetişemedi: Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor (22 Ağustos Perşembe güncel benzin-motorin fiyatı)

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde… 6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. 15 Ağustos’ta ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Ancak fiyatlar bir kez daha değişiyor! Peki benzine motorine indirim-zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte il il benzin, mazot (motorin) fiyatları…

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SON DAKİKA: AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 46 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

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İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI NE OLACAK?

Benzine gelecek 1,46 TL indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 44,52 TL’den 43,06 TL’ye, İzmir’de 45,41 TL’den 43,95 TL’ye ve Ankara’da 44,96’dan 43,5 TL’ye gerileyecek.

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,84 TL, İzmir’de 44,80 TL ve Ankara’da ise 44,31 TL’den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.59
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.08
Gazyağı
37.63
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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