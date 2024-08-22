AKARYAKITA İNDİRİM! Araç sahipleri bu hıza yetişemedi: Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor (22 Ağustos Perşembe güncel benzin-motorin fiyatı)

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde… 6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. 15 Ağustos’ta ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Ancak fiyatlar bir kez daha değişiyor! Peki benzine motorine indirim-zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte il il benzin, mazot (motorin) fiyatları…

SON DAKİKA: AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 46 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI NE OLACAK?

Benzine gelecek 1,46 TL indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 44,52 TL’den 43,06 TL’ye, İzmir’de 45,41 TL’den 43,95 TL’ye ve Ankara’da 44,96’dan 43,5 TL’ye gerileyecek.

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,84 TL, İzmir’de 44,80 TL ve Ankara’da ise 44,31 TL’den satışa sunuluyor.