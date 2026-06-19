Akaryakıta indirim geldi, tabelalar yine değişti!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren indirim geldi. 3 lira 96 kuruşluk indirimin, Eşel Mobil Sistemi nedeniyle 99 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

DÖRDÜNCÜ İNDİRİM!

Akaryakıt fiyatlarında bu haftanın dördüncü indirimi benzinde gerçekleşti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 3 lira 96 kuruşluk fiyat düşüşünün 99 kuruşu pompa satış fiyatlarına yansırken, kalan bölüm Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV'den karşılandı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.19 TL

Motorin: 64.45 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.03 TL

Motorin: 64.29 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.14 TL

Motorin: 65.55 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 64.42 TL

Motorin: 65.82 TL

LPG: 31.79 TL