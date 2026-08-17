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Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 768 liradan işlem görüyor. 17 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 736 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 768 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 83 liradan, Cumhuriyet altını da 44 bin 121 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 394 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın eylülde faiz artışına gitme ihtimali yüzde 30 seviyelerine gerilerken yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği ihtimali güç kaybetti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları 4

Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,68'te, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,5 seviyesinde seyrediyor. Hem Fed'in gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmeme öngörüsü hem de dolar endeksindeki düşüş altının onsunun güçlü kalmasını sağlıyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden somut bir gelişme çıkmaması piyasalarda risk iştahını törpülerken İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar jeopolitik belirsizlikleri artırıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatları 5

Analistler, piyasaları en çok etkileyen faktörün jeopolitik belirsizlikler olduğunu belirterek, bu durumun risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesinin takip edileceğini kaydeden analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Ons Altın / TL
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210.934,07
% 0.65
11:16
Ons Altın / USD
4.402,63
4.403,11
% 0.6
11:16
Çeyrek Altın
10.845,97
11.084,69
% 0.63
11:01
Yarım Altın
21.624,16
22.169,38
% 0.63
11:01
Ziynet Altın
43.383,88
44.203,16
% 0.63
11:01
Cumhuriyet Altını
44.405,00
45.077,00
% -0.46
13:06
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