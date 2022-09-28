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Akaryakıta indirim gelecek mi? Dünyada ucuzluyor! Türkiye'de sessizlik...

28.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve mazot fiyatı (motorin) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol savaş öncesi seviyelere geri çekildi. Düşüş ile birçok ülke benzin fiyatı ve motorin fiyatları için ya indirime gitti ya da bu yönde hazırlık yapmaya başladı. Türkiye’de ise hemen her gün indirim ve zam haberleri gelen akaryakıt fiyatları için son iki haftadır sessizlik hakim. Benzin ve motorine indirim bekleyenler içinse sektör temsilcileri bu hafta akaryakıta indirim olmayacağını açıkladı.

Akaryakıta indirim gelecek mi? Dünyada ucuzluyor! Türkiye'de sessizlik...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası 140 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kıran petrol fiyatları geçtiğimiz günlerde zirveden oldukça uzaklaşarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrol 82, ham petrol ise 76 dolara kadar geriledi. Küresel piyasaların resesyon olasılığını güçlü görmesi ve merkez bankalarının faiz artışına hız vermeleri petrol fiyatları üzerindeki baskının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi düşüşte etkili oluyor. Bu sebeple de fiyatlar savaş öncesi döneme geri çekildi.

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ÜLKELER TEK TEK FİYATLARI İNDİRİYOR

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik tüm dünyanın gündeminde yer alırken Çin’den akaryakıt fiyatlarına ilişkin kritik bir karar geldi. Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yaptığı açıklamada, benzinin ton fiyatını 290 yuana (40,88 dolar), motorinin ise 280 yuana (39,47 dolar) düşürüldüğünü bildirdi. Benzer bir indirim bir diğer Asya ülkesi olan Güney Kore’de de devreye alındı.

ABD’de ise Başkan Joe Biden, “Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net; Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada fiyatı düşürün” çağrısını yineledi. Geçtiğimiz haftalarda ise ülkede akaryakıt fiyatlarını düşürecek bir adım atılarak, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı açıklanmıştı.

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AKARYAKIT FİYATLARINDA GEVŞEME BEKLENMİYOR

Ancak petroldeki geri çekilme Türkiye’de başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde indirim beklentisini karşılamadı. Geçen yılın aynı ayında savaş riskinin bile olmamasına rağmen 80 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları karşısında akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen dolar/TL kuru 8,5 liranın biraz üzerinde işlem görüyordu. Akaryakıtın litresi de o dönemlerde 7 liranın üzerindeydi. Bugün gelinen noktada petrol hemen hemen aynı seviyede fakat dolar 18,50 lira düzeyinde bulunuyor. Kurdaki artış nedeniyle uzmanlar akaryakıt fiyatlarında büyük bir gevşemeyi şimdilik öngörmüyor.

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petroldaki düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirmişti. Geçtiğimiz haftalarda petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Ancak geçtiğimiz aylarda hemen her gün zam ve indirim haberleri gelen akaryakıt fiyatları için sessizlik havası hakim.

Düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için 5 TL indirim olacağı iddiaları gündem olmuştu. Ancak sektör temsilcileri bu hafta indirimin beklenmediğini belirtti.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.

AKARYAKIT


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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