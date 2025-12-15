FİNANS

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih açıklandı (15 Aralık 2025 güncel fiyatlar)

Brent petrol fiyatlarında gerileme yaşanması ile beraber akaryakıt fiyatlarına indirimin gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde motorine indirimin gelmesinin ardından benzin ve otogaz fiyatlarının değişip değişmeyeceği takip ediliyor. Son alınan bilgilere göre akaryakıta yeni bir indirim gelecek. 15 Aralık Pazartesi güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Ezgi Sivritepe

Petrol ve döviz kurundaki fiyat değişimleri akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen indirimin ardından gözler benzin ve otogaza çevrilmişti.

Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar gerilemesinden en çok etkilenen akaryakıt fiyatları oldu. Buna göre, motorine 2 TL indirim gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

Motorine gelen indirimin ardından son alınan bilgilere göre benzine de indirim gelecek. Otogaz için ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 TL 2 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi 52-53 lira seviyelerine gerileyecek.

15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

15 Aralık 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum ne? İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.51 TL
Motorin: 53.12 TL
Otogaz: 28.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 54.34 TL
Motorin: 52.95 TL
Otogaz: 27.88 TL
ANKARA

Benzin: 55.35 TL
Motorin: 54.13 TL
Otogaz: 28.40 TL
İZMİR

Benzin: 55.71 TL
Motorin: 54.49 TL
Otogaz: 28.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
