FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih belli oldu (26 Mart 2026)

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peş peşe zamların ardından motorinin litresi 80 TL’ye kadar çıkmıştı. Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler ile akaryakıta yeni bir indirimin geleceği öğrenildi. Peki 26 Mart 2026 tarihinde motorin, benzin ve otogaz litre fiyatları kaç TL? İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Motorin, benzin ve otogaz ne kadar? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. ABD ile İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaşta ateşkes ihtimali petrol fiyatlarında gerileme gösterdi.

Dün motorine ve benzine indirim gelmişti. Buna göre, benzine 55 kuruş, motorine 3,72 TL indirim yapıldı. Son alınan bilgilere göre ise akaryakıta yeni bir indirimin geleceği öğrenildi.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 27 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor. İndirim tutarı henüz kesinleşmese de ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Benzin için ise herhangi bir indirim haberi bulunmuyor.

Peki motorin benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? 26 Mart 2026 itibarıyla en güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.29 TL
Motorin: 73.84 TL
LPG: 29.89 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.43 TL
Motorin: 73.98 TL
LPG: 30.49 TL
ANKARA

Benzin: 63.41TL
Motorin: 75.12 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR

Benzin: 63.68 TL
Motorin: 75.39 TL
LPG: 30.29 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,9 milyon varil arttıABD'nin ticari ham petrol stokları 6,9 milyon varil arttı
Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacakOrta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
73.99
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.41
Gazyağı
94.48
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.