Akaryakıta indirim geliyor! Tarih belli oldu (26 Mart 2026)

Motorin, benzin ve otogaz ne kadar? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. ABD ile İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaşta ateşkes ihtimali petrol fiyatlarında gerileme gösterdi.

Dün motorine ve benzine indirim gelmişti. Buna göre, benzine 55 kuruş, motorine 3,72 TL indirim yapıldı. Son alınan bilgilere göre ise akaryakıta yeni bir indirimin geleceği öğrenildi.



MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 27 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor. İndirim tutarı henüz kesinleşmese de ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Benzin için ise herhangi bir indirim haberi bulunmuyor.

Peki motorin benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? 26 Mart 2026 itibarıyla en güncel akaryakıt fiyatları…



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 29.89 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 73.98 TL

LPG: 30.49 TL



ANKARA

Benzin: 63.41TL

Motorin: 75.12 TL

LPG: 30.37 TL



İZMİR

Benzin: 63.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 30.29 TL