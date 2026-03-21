Akaryakıta okkalı zam geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu!

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile İran Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Boğazın kapalı kalmasının bir sonucu olarak da enerji fiyatları yükselişe geçti. Hürmüz’de yaşanan kriz nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

MOTORİNE 6 TL ZAM GELECEK

Dün motorine 5,18 TL zam gelmesinin ardından tabelada 70 TL görünmüştü. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Salı günü itibarıyla mıotorine 6 TL zam bekleniyor. Söz konusu zammın tabelaya yansıması ile motorin 80 TL’ye dayanacak.

Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, gelecek zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNE ZAM!

Benzin grubunda ise eşel mobil marjı henüz tükenmedi. Bu nedenle benzine gelen zammın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak. Benzin grubunda ise 1 lira 30 kuruş tutarında bir zam beklendiği belirtiliyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle tüketici 32 kuruş zam ile karşılaşacak.

21 Mart 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ise merak ediliyor. İşte akaryakıt tabelasındaki son durum…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL



ANKARA

Benzin: 62.94 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL



İZMİR

Benzin: 63.22 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL