Akaryakıta okkalı zam geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu!

Akaryakıta bir yeni zam daha geliyor. Dün motorine 5,15 TL gelen zammın ardından yeni bir fiyat artışının daha yapılacağı öğrenildi. Orta Doğu’da devam eden savaşın sonuçlarından biri olan akaryakıt zammı, önümüzdeki günlerde tabelaya yansıyacak. Peki 21 Mart 2026’da güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile İran Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Boğazın kapalı kalmasının bir sonucu olarak da enerji fiyatları yükselişe geçti. Hürmüz’de yaşanan kriz nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

MOTORİNE 6 TL ZAM GELECEK

Dün motorine 5,18 TL zam gelmesinin ardından tabelada 70 TL görünmüştü. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Salı günü itibarıyla mıotorine 6 TL zam bekleniyor. Söz konusu zammın tabelaya yansıması ile motorin 80 TL’ye dayanacak.

Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, gelecek zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNE ZAM!

Benzin grubunda ise eşel mobil marjı henüz tükenmedi. Bu nedenle benzine gelen zammın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak. Benzin grubunda ise 1 lira 30 kuruş tutarında bir zam beklendiği belirtiliyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle tüketici 32 kuruş zam ile karşılaşacak.

21 Mart 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ise merak ediliyor. İşte akaryakıt tabelasındaki son durum…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA

Benzin: 62.94 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR

Benzin: 63.22 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

