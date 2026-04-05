Akaryakıta yeni zam beklentisi: 5 Nisan 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Benzin, motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün benzin ya da motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 5 Nisan 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 5 Nisan 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Son gelişmelere göre özellikle motorinde bir zam beklentisi daha oluştuğu öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıta, bu gece yarısı zam var mı? Bir yetkili bu soruyu şöyle yanıtladı: "Cumartesi ve pazar günleri zam olmaz. Bu gece yarısı zam yok. Salı gününden geçerli motorine 7 TL 65 kuruş, benzine de 60 kuruş zam bekleniyor." Peki, istasyonlarda hareketlilik var mı? Hayır" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 NİSAN 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.60 TL

Motorin: 77.47 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.45 TL

Motorin: 77.32 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.85 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 34.79 TL