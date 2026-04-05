Akaryakıta yeni zam beklentisi: 5 Nisan 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam var mı? ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları etkilemeye devam ederken akaryakıt fiyatları da petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıta yeni bir zam beklentisi daha oluştuğu öğrenildi. Peki, hangi akaryakıt ürününe ne kadar zam bekleniyor? Benzin ve motorine zam var mı, ne kadar? 5 Nisan 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ

Benzin, motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün benzin ya da motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 5 Nisan 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 5 Nisan 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Son gelişmelere göre özellikle motorinde bir zam beklentisi daha oluştuğu öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıta, bu gece yarısı zam var mı? Bir yetkili bu soruyu şöyle yanıtladı: "Cumartesi ve pazar günleri zam olmaz. Bu gece yarısı zam yok. Salı gününden geçerli motorine 7 TL 65 kuruş, benzine de 60 kuruş zam bekleniyor." Peki, istasyonlarda hareketlilik var mı? Hayır" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 NİSAN 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.60 TL
Motorin: 77.47 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.45 TL
Motorin: 77.32 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.57 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.85 TL
Motorin: 78.87 TL
LPG: 34.79 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital platformlara ek maliyet kapıdaDijital platformlara ek maliyet kapıda
Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte koruduYurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.6
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
100.45
Okuyucu Yorumları
petrol ihtiyacımızın %28 Batmandan karşılanıyor. Geriye kalan kısımın büyük bölümünü rusyadan (ural petrolünü) alıyoruz. Varili yaklaşık 55 dolardan. Buna rağmen Brent petrolün varil fiyatı üzerinden işlem yapıp habire zam yapıyorlar. Neden?
merak ettığım bu zamlar gelıyor savaş bıtıncede eski sevıyesıne dönücekmi
Yorum yapabilecek halimiz bile kalmadı.ÖTV denilen haksız vergiyi kaldırın artık.
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

