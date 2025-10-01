Akaryakıta zam bekleniyor! Tabelada yeni rakamlar belli oldu (1 Ekim Çarşamba benzin-motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları jeopolitik gerilimlerden küresel belirsizliklere kadar pek çok durumdan etkileniyor. Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Ekonomim'in haberine göre, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira fiyat artışı yapılması bekleniyor.

Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.19 TL

Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.02 TL

Motorin litre fiyatı: 55.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

Motorin litre fiyatı: 55.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL