Akaryakıta zam bekleniyor! Tabelada yeni rakamlar belli oldu (1 Ekim Çarşamba benzin-motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları jeopolitik gerilimlerden küresel belirsizliklere kadar pek çok durumdan etkileniyor. Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında zam gelmesi bekleniyor.
Ekonomim'in haberine göre, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira fiyat artışı yapılması bekleniyor.
Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.19 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.02 TL
Motorin litre fiyatı: 55.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum