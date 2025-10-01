FİNANS

Akaryakıta zam bekleniyor! Tabelada yeni rakamlar belli oldu (1 Ekim Çarşamba benzin-motorin fiyatları)

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. 1 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Cansu Akalp

Akaryakıt fiyatları jeopolitik gerilimlerden küresel belirsizliklere kadar pek çok durumdan etkileniyor. Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Ekonomim'in haberine göre, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira fiyat artışı yapılması bekleniyor.

Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.19 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.02 TL
Motorin litre fiyatı: 55.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.69
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
44.66
