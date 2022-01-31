Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatları 91 doları gördü

Brent petroldeki fiyat artışlarından sonra, benzinin ve motorinin litre fiyatına zam yolda.

Ekim 2014 sonrasındaki 8 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarında artış devam ediyor. Ukrayna ve Orta Doğu merkezli olarak artan siyasi gerilimlerle birlikte 28 Ocak'ta 91,7 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün yeniden yüzde 1 yükselişle 91,3 dolar seviyesine yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

28 Ocak'ta 88,8 doları gören Batı Teksas petrolünde de bugün yeniden 88,2 dolar seviyesi görüldü. Petrol fiyatlarındaki bu artış akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Reuters, ocak ayında petrol fiyatındaki artışın yüzde 17'ye ulaştığını, arz endişeleriyle birlikte fiyatta Şubat 2021'den bu yana en yüksek aylık artışın kaydedilmekte olduğunu belirtti.



