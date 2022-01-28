FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

28.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılma ihtimalinin güçlendirdi.

Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi.

2022'DE 105 DOLAR BEKLENTİSİ

Petrol piyasasında dengenin sağlanması için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu savunan Goldman Sachs, petrol fiyatın 2023 yılında ortalama 105 dolar/varil olabileceğini bildirdi.

Bu yıl Brent petrolünde ortalama fiyatın 96 dolar/varil olacağını tahmin etmeyi sürdüren Goldman Sachs, cari 85 dolar/varil fiyat seviyesinde düşük OECD stokları ve düşen OPEC+ atıl üretim kapasitesi nedeniyle piyasanın kritik şekilde yetersiz arz ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Goldman Sachs,yüksek fiyatların tamesi azaltması ve daha fazla arzı teşvik etmesinin beklendiğini ve bu çerçevede 2023 yılında 105 dolar/varil fiyatın piyasada dengeyi sağlayaceağına inandıklarını ifade etti.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

Geçen yıl Ocak ayında 7 lira civarlarında bulunan benzinin litresi üst üste yapılan zamlarla 14 liraya dayandı. Fiyat artışlarında eşel mobil sistemi kapsamında feragat edilen ÖTV'nin bir kısmının yeniden uygulanmaya başlaması da etkili oldu. Ancak vatandaş ‘dolar kurundaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı?’ diye merak ederken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının 7 yılın zirvesine çıkması yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ​beklentilere paralel geldiABD'de işsizlik maaşı başvuruları ​beklentilere paralel geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı

Piyasalarda Fed fiyatlaması başladı! Dolarda 18 ayın zirvesi…

Piyasalarda Fed fiyatlaması başladı! Dolarda 18 ayın zirvesi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.