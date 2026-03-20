Akaryakıta zam geldi! 70 TL’yi geçti (20 Mart 2026)

Akaryakıta yeni bir zam geldi! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan süreçte Hürmüz Boğazı’nın kapatılması enerji fiyatlarını da etkiliyor.

Dün Brent petrol 120 dolara yaklaşmıştı bugün ise 103 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi ve dalgalı bir seyri takip etmesi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Buna göre akaryakıta yeni bir zam geldi. Benzin ve otogaz da fiyat değişimi yaşanmazken Motorinin litre fiyatına 5,18 lira seviyesinde zam yapıldı.



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.94 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL



İZMİR

Benzin: 63.22 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL