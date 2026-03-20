Akaryakıta zam geldi! 70 TL’yi geçti (20 Mart 2026)

Orta Doğu’da devam eden savaşın en büyük etkilerinden biri petrol fiyatlarına oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının ardından petrol fiyatları da yükselişe geçti. Böylece akaryakıta da peş peşe zamlar gelmeye başladı. Bayramın ilk gününde de akaryakıt tabelası değişti. Buna göre güncel fiyatlar belli oldu. 20 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Akaryakıta yeni bir zam geldi! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan süreçte Hürmüz Boğazı’nın kapatılması enerji fiyatlarını da etkiliyor.

Dün Brent petrol 120 dolara yaklaşmıştı bugün ise 103 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi ve dalgalı bir seyri takip etmesi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Buna göre akaryakıta yeni bir zam geldi. Benzin ve otogaz da fiyat değişimi yaşanmazken Motorinin litre fiyatına 5,18 lira seviyesinde zam yapıldı.
20 Mart 2026 tarihindeki güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ise araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.94 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR

Benzin: 63.22 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

