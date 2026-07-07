Akaryakıta zam geldi! Tabelada değişim var (7 Temmuz 2026 Salı)

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürürken son olarak akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Temmuz 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yansıtıldı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.02 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.68 TL
Motorin: 65.83 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.82 TL
Motorin: 67.09 TL
LPG: 31.19 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.06 TL
Motorin: 67.36 TL
LPG: 30.99 TL
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