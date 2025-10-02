FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiylarının değişmesi bekleniyor. İndirim ve zam haberlerini yakından takip eden araç sahipleri ise fiyatların ne zaman değişeceğini merak ediyor. Peki, fiyatlar ne zaman değişecek? Motorin, benzin ve otogaz ne kadar? Sektör kaynakları ne kadar zam geleceğini açıkladı mı? İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi ile de akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. 2 Ekim 2025 tarihinde araç sahiplerine kötü haber geldi. Buna göre, akaryakıta zam beklentisi sürüyor.

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları) 1

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları için ise gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Zammın ne kadar olacağını araç sahiplerli araştırmaya başladı. Peki, yarından itibaren akaryakıta ne kadar zam gelecek? 2 Ekim 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz ne kadar?
Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları) 2

OTOGAZA ZAM GELECEK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. LPG'ye yapılacak zammın ardından akaryakıt tabelasında LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak. Bugün ise tabelada herhangi bir değişiklik olmadı.
Motorin ve benzin için ise herhangi bir zam beklenmiyor. Peki, şu anda fiyatlarda son durum ne? İşte 2 Ekim 2025, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 53.29 TL
  • Motorin: 54.48 TL
  • LPG: 26.51 TL

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 53.13 TL
  • Motorin: 54.35 TL
  • LPG: 25.88 TL
    Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları) 5

İZMİR

  • Benzin: 54.46 TL
  • Motorin: 55.81 TL
  • LPG: 26.33 TL
    Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları) 6

ANKARA

  • Benzin: 54.13 TL
  • Motorin: 55.48 TL
  • LPG: 26.40 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
45 bin TL'ye kadar satılıyor 'Bugün kıymetli oldu' Her evdeydi, atan bin pişman 'Rağbet başladı'45 bin TL'ye kadar satılıyor 'Bugün kıymetli oldu' Her evdeydi, atan bin pişman 'Rağbet başladı'
Doktor muayenesinden bile pahalıya geliyor! Yüksek fiyatlara hile ve risk de eklendiDoktor muayenesinden bile pahalıya geliyor! Yüksek fiyatlara hile ve risk de eklendi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.87
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.62
Gazyağı
44.66
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Zam Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.