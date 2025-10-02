Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: O tarihten sonra tabela değişecek (2 Ekim 2025 Motorin, benzin, otogaz fiyatları)

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi ile de akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. 2 Ekim 2025 tarihinde araç sahiplerine kötü haber geldi. Buna göre, akaryakıta zam beklentisi sürüyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları için ise gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Zammın ne kadar olacağını araç sahiplerli araştırmaya başladı. Peki, yarından itibaren akaryakıta ne kadar zam gelecek? 2 Ekim 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz ne kadar?



OTOGAZA ZAM GELECEK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. LPG'ye yapılacak zammın ardından akaryakıt tabelasında LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak. Bugün ise tabelada herhangi bir değişiklik olmadı.

Motorin ve benzin için ise herhangi bir zam beklenmiyor. Peki, şu anda fiyatlarda son durum ne? İşte 2 Ekim 2025, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.29 TL

Motorin: 54.48 TL

LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 25.88 TL



İZMİR

Benzin: 54.46 TL

Motorin: 55.81 TL

LPG: 26.33 TL



ANKARA