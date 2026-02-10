FİNANS

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu (10 Şubat 2026)

Akaryakıta zam mı geliyor? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıta yeni bir zam geleceği öğrenildi. Peki akaryakıta ne zaman ve ne kadar zam gelecek? 10 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Akaryakıta yeniden zam geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası sık sık değişiyor. Döviz kurundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Son olarak ise akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenildi. Hangi gün zammın geleceği de açıklandı.

AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri için alınan son bilgiye göre Perşembe günü tabela değişecek.
TABELA DEĞİŞİYOR!

Motorine nazaran daha ucuza satılan benzin fiyatlarına, petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
10 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki 10 Şubat 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne? İşte akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 55.47 TL
Motorin: 57.74 TL
LPG: 30.09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 55.30 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.49 TL
ANKARA

Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 29.97 TL
İZMİR

Benzin: 56.68 TL
Motorin: 59.13 TL
LPG: 29.89 TL

